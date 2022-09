Samsung Odyssey G5: monitor PAZZESCO a 179€ in MENO (pezzi limitati)

Un prezzo mai visto per un monitor gaming da 32 pollici spettacolare. I pezzi disponibili sono pochi per cui bisogna proprio correre. Se sarai tra i primi ad arrivare potrai mettere le mani sul bellissimo Samsung Odyssey G5 a 399,90 euro, anziché 579 euro.

Gioca, guarda film o serie TV in modo immersivo e al massimo della qualità. Ogni contenuto prenderà vita e ti darà la sensazione di essere esattamente al centro dell’azione. Altamente personalizzabile, modalità per ridurre il lag e risoluzione di altissima qualità. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che rendono questo monitor una scelta top.

Oggi potrai però avere il meglio a un prezzo super vantaggioso. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquista Samsung Odyssey G5 a 399,90 euro.

Samsung Odyssey G5: tempo di risposta e risoluzione top

Una delle cose più fastidiose quando si gioca è il lag. Quando non vedi sullo schermo ciò che in realtà sta succedendo, anche solo per pochi istanti, non è solo antipatico ma ti fa perdere, che è ancora peggio. Con Samsung Odyssey G5 questo non succederà mai. Ha un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Niente perdita di frame.

La risoluzione di cui è dotato non è HD e neanche Full HD ma ben sì QHD. Questo significa una densità di pixel 1,7 volte maggiore. In più il pannello IPS garantisce un angolo di visone a 178° per colori sempre nitidi e un esperienza di gioco incredibilmente realistica.

Infine avrai la possibilità di regolare il tuo monitor come vuoi per posizionarti in modo perfetto e goderti l’inquadratura migliore. Lo puoi girare, inclinare, alzare e abbassare.

Una vera bomba, in tutti i sensi, sia per la qualità eccezionale, sia per il prezzo da capogiro. Quello che c’era da sapere ora lo sai, ma sbrigati, il tempo stringe e i pezzi di questa offerta sono pochi. Metti adesso nel tuo carrello Samsung Odyssey G5 a 399,90 euro, anziché 579 euro.

