Samsung Odyssey G3 G30A: grandi prestazioni ad un prezzo piccolissimo

Se sei alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo per il tuo nuovo monitor gaming, le offerte di Natale su Amazon propongono una soluzione davvero eccezionale. Stiamo parlando del nuovo Samsung Odyssey G3 G30A che, con un’offerta a tempo, tocca il suo minimo storico a soli 199 euro. Trattandosi appunto di un’offerta a tempo limitato, non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione dell’articolo.

Monitor gaming Samsung Odyssey G3: caratteristiche tecniche

Si tratta dell’erede del già apprezzato Odyssey G3, una soluzione entry-level con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile. Il monitor offre un pannello da 27 pollici flat con risoluzione Full HD e tecnologia VA. Quest’ultima rappresenta il compromesso perfetto tra le prestazioni di un TN e la fedeltà cromatica degli IPS. Inoltre, rispetto ad un pannello IPS riscontriamo neri nettamente più profondi. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144Hz abbinati ad un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Non manca naturalmente la tecnologia Freesync Premium di AMD che consente di sincronizzare verticalmente i fotogrammi eliminando i problemi di tearing e stuttering. Il nuovo design adottato da Samsung rende le cornici ancora più sottili e consente configurazioni multi-monitor davvero eccellenti.

L’adozione di un pannello flat, però, lo rende una soluzione perfetta per qualsiasi utilizzo. Sono presenti sia la tecnologia Flicker Free che la Eye Saver Mode. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione rendendo la visione più confortevole. La seconda invece riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di irritazione agli occhi. In questo modo è possibile utilizzare il monitor anche per lo studio o il lavoro per lunghe sessioni senza fastidi. La connettività è piuttosto essenziale: un ingresso HDMI, uno DisplayPort e un jack per cuffie/altoparlanti. È presente una porta USB, ma solo di servizio per eventuali aggiornamenti del firmware. Nel complesso parliamo di uno schermo decisamente versatile, pensato per i videogiocatori più esigenti, ma che si presta bene anche per l’utilizzo professionale e l’intrattenimento.

Grazie ad uno sconto del 18%, il nuovo Odyssey G3 G30A è disponibile su Amazon a soli 199,90 euro per un risparmio di circa 43 euro sul prezzo di listino.