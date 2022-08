Samsung: obiettivi al ribasso per il 2022

Stando a quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Samsung abbia ridotto il suo obiettivo di vendita per il 2022. Pare infatti che sia pronta a spedire meno smartphone del previsto nel corso di quest’anno.

Si sa, il mercato della telefonia mobile sta subendo una grave crisi finanziaria da diversi mesi; abbiamo letto di moltissimi rapporti di Canalys e altri portali in cui si affermava del calo delle spedizioni su base globale. Un calo che però, vede protagonisti tutti i brand di smartphone esistenti al mondo. Addirittura si legge che le vendite sono diminuite del 9% nel corso del secondo semestre dell’anno e nei mesi a venire la situazione potrebbe perfino peggiorare. Ecco perché la compagnia coreana ha abbassato le sue stime di spedizione per l’anno corrente.

Samsung: cosa succede al mercato della telefonia mobile?

Secondo quanto si apprende da un report del giornale coreano TheElec, il gigante tecnologico sudcoreano sta cambiando radicalmente la sua strategia di produzione per il 2022. La compagnia pare che abbia rivisto al ribasso le sue stime di vendita, passando da 300 milioni a 260 milioni di pezzi che prevede di commercializzare.

Tra le altre cose ricordiamo che il vero obiettivo di Samsung era quello di spedire oltre 334 milioni di pezzi; purtroppo, considerando la situazione attuale, la società ha dovuto rivedere le sue stime.

In questi due anni, Samsung ha dovuto affrontare moltissime sfide: pensiamo alla pandemia da Coronavirus, alla crisi dei semiconduttori, all’aumento dell0inflazione, alla minor domanda da parte dell’utenza, ai problemi delle catene di approvvigionamento e non solo. Tuttavia, tutti i brand sembrano essere coinvolti. Solo Apple risulta la grande assente in questa lista, visto che continua a vendere ancora moltissimo.

