Samsung: il nuovo volantino di MediaWorld sconta tutta la famiglia Galaxy

Il nuovo volantino MediaWorld è da poco disponibile, ma ha già fatto innamorare tutti. Come dargli torto viste le grandi occasioni di risparmio che rendono davvero unica questa iniziativa promozionale. Oggi ci concentreremo su tutta la famiglia Samsung Galaxy scontata a prezzi davvero golosi. “Che spettacolo la tecnologia!” è l'occasione che ti regala MediaWorld per cambiare il tuo smartphone o tablet acquistando i top di gamma del colosso sudcoreano pagandoli come entry level. Un esempio? Acquista il nuovissimo Samsung Galaxy S21 5G 128GB a soli 599 euro, invece di 879 euro. Lasciati sedurre dal nuovo processore più veloce di sempre e da una risoluzione 8K di livello cinematografico.

Tutta la famiglia Samsung Galaxy scontata da MediaWorld

Se invece è un tablet quello che stai cercando, non ti preoccupare, c'è il modello giusto anche per te. MediaWorld con il nuovo volantino “Che spettacolo la tecnologia!” ha pensato proprio a tutto, scontando i migliori articoli della famiglia Samsung Galaxy.

Approfitta di questa occasione e metti nel carrello il fantastico Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi 64GB a soli 349 euro, invece di 399 euro. Grazie all'incredibile S Pen, inclusa nella confezione, questo tablet sarà il tuo compagno ultra portatile di cui non potrai più fare a meno. Il suo ampio display da 10,4″, il design leggero e sottile e la nuova grafica “One UI 2” sono gli ingredienti che rendono questo modello davvero irresistibile. Prendi appunti, guarda film, ascolta musica, leggi e studia solo con il tuo fidato compagno di viaggio.

Se invece stai pensando a un regalo o, semplicemente, ti serve uno smartphone essenziale, ma fidato, MediaWorld ha l'articolo giusto per te. Scegli l'intramontabile Samsung Galaxy A12 64GB tuo a soli 159,99 euro, invece di 179,99 euro. L'ampio display da 6,5″ ti assicura un intrattenimento senza fine grazie anche alla tecnologia HD+. Elegante e resistente, è il compagno ideale per te che ami ricordare tutto e immortalare i momenti più belli attraverso le quattro fotocamere professionali.