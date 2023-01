Samsung non lancerà un Galaxy S24 Plus (RUMOR)

Il futuro Galaxy S24 Plus di Samsung potrebbe non arrivare mai. Secondo un recente rumor infatti, l’azienda vorrebbe eliminare dalla line-up di flagship il modello intermedio. Ma quali sono le motivazioni che spingono la società a fare una mossa simile?

Samsung Galaxy S24 Plus non ci sarà: ecco perché

Sappiamo tutti che la serie Galaxy S è composta da tre modello: c’è la versione basica compatta, l’iterazione Plus che presenta le stesse specifiche ma ha una dimensione superiore e poi c’è l’Ultra che è fondamentalmente, un Galaxy Note sotto mentite spoglie con un occhio di riguardo all comparto fotografico. Questa formula la vedremo ancora nel 2023, visto che i dispositivi premium stanno per arrivare (debutto previsto per il 1° febbraio), ma nel 2024 la compagnia potrebbe decidere di effettuare un grosso stravolgimento.

Stando a quanto si legge da un report di The Elec infatti, l’OEM sudcoreano vorrebbe eliminare il Galaxy S24 Plus dalla serie del nuovo anno. In questo modo ci saranno solo due telefoni nella linea: il modello standard e l’Ultra di fascia alta. A dirlo è un leak appena trapelato che vede in cantiere due progetti per il 2024: un telefono DM1 e un DM3, i quali indicano rispettivamente, il Galaxy S24 e l’S24 Ultra. Capirete anche voi che il DM2, essendo assente, dallo sviluppo potrebbe non arrivare mai.

D’altronde è presto detto: la variante Plus non è mai stata popolare come gli altri due gadget della gamma e ha sempre riscontrato un interesse molto basso da parte dell’utenza. The Elec cita i dati di Gfk e suggerisce che nel 2022 sono state vendute 5,5 milioni di unità dell’S22+, un numero decisamente molto basso all’interno della serie se considerate che S22 e S22 Ultra hanno registrato vendite con una quota di mercato pari al 38 e al 45%.

Nelle notizie correlate, la società sembra che stia rivedendo anche il numero di midrange della gamma Galaxy A; arriveranno nuovi telefoni delle line-up A1X, A3X e A5X ma potremmo non assistere agli altri device (A7X, A2X e così via).

Intanto, vi consigliamo su Amazon l’ottimo Galaxy S22 a soli 649,00€; è uno smartphone 5G e ha il caricatore incluso nella confezione.

