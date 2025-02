Samsung Monitor ViewFinity S7: alta risoluzione e funzionalità di cui non potrai più fare a meno

Il Samsung Monitor ViewFinity S7 è la scelta ideale se sei alla ricerca di un monitor che combini alta risoluzione, funzionalità avanzate ed un design essenziale. Con uno schermo flat da 32 pollici e risoluzione 3840×2160 (UHD 4K), offre infatti una qualità visiva straordinaria, ideale per il lavoro, il gaming, o per godersi semplicemente un film ad alta definizione.

Grazie alla tecnologia HDR10 i toni di colore ti appariranno vividi come non li hai mai vissuti prima, per un’esperienza visiva a dir poco coinvolgente.

Con un tempo di risposta di soli 5ms ed una frequenza di aggiornamento di 60Hz, il Samsung ViewFinity S7 è perfetto per attività che richiedono una buona fluidità, come la visione di file multimediali e navigazione online. La connettività è altrettanto versatile: con HDMI, Display Port, ed un ingresso audio potrai collegarti con estrema facilità anche agli altri dispositivi in tuo possesso.

Una delle funzionalità più apprezzate di questo monitor è la presenza delle modalità PIP (Picture-in-Picture) e PBP (Picture-by-Picture), che consentono di visualizzare due fonti video in contemporanea, migliorando la produttività e consentendo quindi di svolgere due azioni simultaneamente. Questo è particolarmente utile per chi lavora con applicazioni o contenuti in parallelo (come la gestione di file e la visione di video).

Il design del Samsung ViewFinity S7 è pensato per offrire praticità ed il massimo comfort: l’Easy Setup Stand consente infatti un’installazione facile e veloce, mentre il supporto ergonomico permette di regolare l’inclinazione per avere un angolo visivo ottimale.

Con una combinazione di qualità, prestazioni e praticità, questo monitor è un ottimo alleato per chi cerca il massimo dalla propria esperienza visiva. Non perdere l’occasione di acquistare la taglia 32″ a soli 264,53 euro su Amazon: si tratta del 20% di sconto sul suo costo abituale, ed è un prezzo a dir poco vantaggioso per un monitor di cui non ti pentirai!