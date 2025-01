Samsung microonde con funzione Grill: in cucina è una certezza (-23%)

Aggiungi alla tua cucina un elettrodomestico inevitabilmente utile: un microonde con funzione grill firmato Samsung. Un prodotto eccellente che utilizzi nel quotidiano e in libera installazione per sistemarlo ovunque tu voglia. Con una capienza di 23L e funzioni avanzate, lo usi non solo per scaldare le pietanze e le bibite ma tanto altro ancora. Approfitta dello sconto del 23% sul prezzo di listino e acquistalo su Amazon con appena 99€.

Samsung microonde con funzione Grill: perché scegliere questo modello

Una volta che fai 30, meglio fare 31, no? Il Samsung microonde con funzione Grill è un elettrodomestico affidabile e di ottima qualità. Lo userai da qui ai prossimi anni senza pentirti dell’acquisto perché offre funzioni che sono intuitive e di utilizzo quotidiano. In modo particolare, anche il suo design è congeniale perché ha dimensioni compatte, ha una manopola che ti fa gestire i vari aspetti i modo rapido e i bottoni per scegliere quale programma adoperare.

Ha una capienza di 23 litri ed è in libera installazione. Per non farti sfuggire nulla, l’apertura è verso sinistra mentre la potenza massima è di 800+1200W.

Non solo può riscaldare gli avanzi e il latte al mattino, ma grazie alla presenza del grill puoi cucinare in tutta disinvoltura. Il libretto di istruzioni con cui arriva ti svela che puoi adattare la sua potenza su diversi livelli, scongelare, cuocere a vapore e persino rendere croccanti una serie di alimenti con un solo tocco.

Comodo sotto tutti i punti di vista, non pecca della modalità ECO che garantisce il più basso consumo di energia e rende le bollette piacevoli alla vista.

A soli 99€ su Amazon, il forno a microonde con funzione grill di Samsung è quello giusto da mettere in cucina. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello beneficiando di uno sconto del 23% sul prezzo di listino.

Grazie ai vantaggi Amazon Prime, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.