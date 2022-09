Samsung M5: Smart TV da 32 pollici a un prezzo ASSURDO

Pensa se potessi usare un solo dispositivo come monitor per il tuo PC, senza neanche usare cavi, e all’occorrenza usarlo anche come Smart TV. Quello che stavi solo immaginando ora è possibile grazie a questo splendido monitor targato Samsung. Cogli l’occasione di avere comodità ed efficienza a casa tua, acquista Samsung M5 in offerta su Amazon a soli 229,90 euro.

Monitor Full HD da 32 pollici con porta HDMI, che lo rende adatto per essere collegato a un PC o a un portatile, e piazzato sulla scrivania dello studio. Design sottile ed elegante, con cornice senza bordi su tre lati, per stare bene anche nel salotto di casa. Insomma, un solo monitor da mettere dove vuoi.

Non perdere questa offerta speciale, metti ora nel tuo carrello Samsung M5 a soli 229,90 euro, anziché 379 euro. E con Amazon Prime, ricevilo in pochi giorni con consegna gratuita.

Samsung M5: fai di tutto con il monitor/Smart TV

Guarda le serie o film che preferisci attraverso le applicazioni scaricabili direttamente sullo Smart TV, come Prime Video, Netflix o Youtube. E grazie a Samsung TV Plus guarda tutto ciò che t’interessa sia live che on demand senza dover scaricare nulla.

Se poi lo vuoi usare come monitor per PC o portatile, allora ti sarà molto utile la tecnologia Wireless Dex. Attraverso questo sistema innovativo non ci sarà bisogno nemmeno di collegarlo al monitor. Potrai anche lavorare a distanza con Office 365, facendo l’accesso da remoto e poi salvando tutto sul cloud.

Infine chiedi a Samsung M5 di aprire un’applicazione parlando direttamente al telecomando integrato. Passa da un’app all’altra e riproduci i tuoi contenuti preferiti. Non c’è da perdere un altro secondo. Metti adesso nel tuo carrello il fantastico monitor/Smart TV Samsung M5 a soli 229,90 euro.

