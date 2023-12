Samsung Lavasciuga Crystal Clean: mega AFFARE su Amazon (-47%)

Se stai cercando la soluzione ideale per garantire un bucato impeccabile e risparmiare energia, non cercare oltre. La Samsung Lavasciuga Crystal Clean, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 47%, è la risposta alle tue esigenze di pulizia e cura dei tessuti. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 479,00 euro. Inoltre se vuoi, la puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo id pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Samsung Lavasciuga Crystal Clean: le scorte a disposizione a questo prezzo sono limitate

Le caratteristiche di questa lavasciuga a carica frontale sono semplicemente straordinarie. Con una capacità di carico di 9+6 Kg, è perfetta per affrontare anche i carichi più impegnativi. La sua finitura elegante con porta nera e panel nero aggiunge un tocco di stile a qualsiasi ambiente.

Ma le caratteristiche più impressionanti vanno oltre l’aspetto estetico. La tecnologia Ecolavaggio offre un pulito eccezionale anche con acqua fredda, garantendo la stessa efficacia di un lavaggio a 40° a soli 15°. Le bolle di detergente penetrano rapidamente nei tessuti, rimuovendo lo sporco e risparmiando energia in modo significativo.

Il ciclo di lavaggio a vapore, con la funzione Steam Wash, è un’altra caratteristica che rende la Crystal Clean un elettrodomestico davvero speciale. Questo potente getto di vapore non solo rimuove lo sporco più ostinato, ma igienizza anche il bucato eliminando il 99,9% di batteri e allergeni.

E se desideri abiti sempre freschi e profumati, la tecnologia Air Wash è la risposta. Questa funzione deodora e igienizza i tuoi capi utilizzando aria riscaldata, eliminando odori sgradevoli e batteri al 99,9% senza il bisogno di acqua calda, detergenti o prodotti chimici.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa la Samsung Lavasciuga Crystal Clean a un prezzo incredibilmente vantaggioso durante queste offerte speciali su Amazon. Rinnova il tuo bucato e goditi la comodità di avere un elettrodomestico di alta qualità a un prezzo irresistibile di soli 479,00 euro, prima che sia troppo tardi.

