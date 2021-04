Sei in cerca di una nuovo televisore? La Samsung TV The Frame è in offerta su Amazon a soli 695,85€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 104,15€ che rende l’acquisto un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Samsung TV The Frame: il televisore che è molto più di un display

Il design innovativo con cui è stata concepita questa televisione la rende più unica che rara. Le cornici, infatti, hanno lo scopo d’imitare un quadro per cui quando la televisione è impostata sulla sua modalità predefinita assume le sembianze di un’opera d’arte.

Il pannello ha un’ampiezza di 50 pollici ed è QLED: ciò significa che i colori sono vividi e i neri super intensi per una resa visiva superiore. Con una risoluzione 4K offre un’esperienza di alta qualità con riproduzioni nitide e altamente dettagliate.

Capace di camuffarsi nell’ambiente domestico, questo apparecchio dispone di diverse modalità tra cui la Art mode che espone opere famose del mondo dell’arte e la opzione My Collection con cui è possibile creare una gallerie di fotografie personalizzate. Queste ultime foto, inoltre, possono essere modificate in loco potendo aggiungere filtri e tanto altro ancora.

Dal punto di vista smart, il televisore dispone sia dell’assistente vocale Samsung ossia Bixby che di Amazon Alexa built in. Attraverso la tecnologia One Remote Control è concesso controllare sia il televisore che i dispositivi connessi con il solo utilizzo del telecomando o dello smartphone.

In questo caso, la cornice preinstallata è quella in colorazione nera.

Puoi acquistare Samsung TV The Frame su Amazon a soli 695,84€. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito. Questo prodotto Samsung, infine, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine d Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

