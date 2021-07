Secondo quanto riferito, Samsung inizierà la produzione ad alto volume dei chipset a 3 nanometri già a partire dal prossimo anno.

Samsung: cosa sappiamo dei chipset a 3 nm?

Samsung ha presentato i nodi 3GAE (3nm Gate-All-Around Early) e 3GAP (3nm Gate-All-Around Plus) a maggio di due anni or sono (2019), promettendo che i SoC prodotti attraverso queste nuove tecnologie avrebbero portato ad avere una sostanziale riduzione del consumo energetico e miglioramenti delle prestazioni complessive . È stato riferito che avrebbero portato anche ad un aumento delle prestazioni del 35%, oltre che ad una riduzione del 50% del consumo energetico rispetto alla tecnica dei nodi 7LPP esistente.

Insieme a una serie di altri metodi, questi processi sono stati delineati dal ramo di produzione di chip dell'OEM sudcoreano, Samsung Foundry. Tuttavia, sono state incontrate diverse sfide nel mercato della produzione di chip, con la pandemia da coronavirus che ha giocato un ruolo importante nel cambiamento delle aspettative e degli obiettivi.

Samsung Foundry ha ora apportato modifiche ai suoi nodi di processo a 3 nm, affermando che i primi chip 3GAE saranno prodotti in serie all'interno delle sue strutture dal 2022 invece che dall'anno corrente. Sembra, però, che i suddetti SoC siano stati rimossi dalla roadmap dell'azienda delineata durante l'evento Foundry 2021, tenutosi in Cina poco fa.

Ciò potrebbe significare che l'azienda produrrà il prodotto solo per uso interno, ossia per i futuri device del marchio coreano. La roadmap Samsung fornisce anche le tempistiche per diverse altre tecnologie di chip come 5LPP e 4LPP, che sono previste per il 2021 e 2022 ad alta produzione di volume, rispettivamente.

Questo è il secondo produttore di chip per smartphone dopo TSMC. È una divisione indipendente di Samsung che continua a fornire forniture critiche che hanno permesso a Samsung di resistere a sufficienza alla carenza globale di chip senza influire in modo significativo sulle sue prospettive generali.

In precedenza era stato segnalato che la compagnia stava saltando il processo a 4 nm, dedicando le sue energie alle CPU a 3 nm. Mentre gli attuali SoC che adornano le ultime offerte di punta di Samsung sono basati sul nodo architettonico a 5 nm, i chip a 3 nm saranno più piccoli, più potenti e più efficienti.

