Recentemente, il media sudcoreano The Elec ha riferito che un dirigente di Samsung Electro-Mechanics ha affermato che la società sta sviluppando un metalens (noto anche come super lente). Questa sembra avere una struttura piatta, ma sulla sua superficie pare che presenti delle particolri nanoparticelle che sono in grado di rifrangere la luce. Il principio del prodotto è simile a quello della lente di Fresnel, ma la precisione è maggiore ed è molto più sottile.

Metalens di Samsung: come funziona?

Samsung ha affermato che questa tecnologia sarò in grado di rendere l'obiettivo dello smartphone più sottile di quello attuale. Pertanto, quando i metalens di Samsung andranno nella fase di produzione di massa e saranno disponibili per i produttori, potranno risolvere i punti deboli dei device attuali. Intendiamo che la camera principale sui telefoni attuali ha una sporgenza che influisce sull'estetica generale dei telefoni.

Alla conferenza Nano Korea 2021 a Seoul, Lee Shi-woo, Senior Vice President e Direttore del Corporate Research Institute di Samsung Electronics, ha risposto alle domande dei giornalisti. Ha detto che l'azienda sta studiando il metodo per applicare le nano protuberanze alle lenti e che Samsung sta attualmente cercando di applicare questa tecnologia ai prodotti consumer.

Il responsabile di Samsung Electro-Mechanics ha affermato che l'elaborazione di questo obiettivo deve essere eseguita su scala nanometrica. Finora, l'azienda ha prodotto con successo un gruppo di lenti 7P.

Ha anche commentato i progressi dell'azienda nei confronti dei condensatori ceramici multistrato (MLCC). E secondo lui, la compagnia pensa di dover esaminare le nanostrutture per rendere i condensatori più sottili:

Per 0603 MLCC (0,6 mm in orizzontale e 0,3 mm in verticale), Samsung Electro-Mechanics utilizza particelle dielettriche da 0,47 micrometri e polveri da 100 nanometri. Mira a ridurre la particella dielettrica a 0,36 micrometri entro il 2022 ea 0,30 micrometri entro il 2025. Mira a ridurre le potenze in dimensioni nanometriche a due cifre. A sua volta, mira ad aumentare la capacità del condensatore a 60,4 uF per dagli attuali 28,6 uF.

Attualmente, l'impresa cinese Shenzhen MetalenX Technology Co., Ltd. si concentra anche sulla progettazione, produzione e applicazione di lenti ultra. Secondo questa realtà, la super lente potrà essere prodotta in serie tramite la tecnologia dei chip a semiconduttore. Disporrà di una struttura micro-nano superficiale per modulare la fase della luce incidente. La produzione di super lenti è diversa dal processo di stampaggio utilizzato nella produzione di lenti tradizionali, ma ha il vantaggio di un'elevata produttività. Allo stesso tempo, il costo diminuirà dopo la produzione di massa.

Lo spessore della super lente è dell'ordine di centinaia di nanometri in micrometri. Pertanto, questa è significativamente molto più piccola delle lenti tradizionali. Questo aiuterà a ridurre significativamente il peso dei suddetti chipset.

