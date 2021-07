Samsung ha annunciato il suo primo sensore di imaging per il mondo automobilistico; si chiama ISOCELL Auto 4AC e può fornire fino a 120 decibel di immagini ad alta gamma dinamica (HDR).

La prima soluzione di imaging di Samsung per il settore dell'automotive

Non di meno, il primo SoC di Samsung per automobili supporta la funzione di soppressione dello sfarfallio del diodo a emissione di luce (LED). In altre parole, è adatto per sistemi di immagini surround ad alta definizione (1280×960) montati su veicoli o per telecamere di retromarcia.

ISOCELL Auto 4AC è dotato di tecnologia CornerPixel. Quest'ultimo gode di una struttura a pixel unica: ci sono due fotodiodi in un'area di pixel. Tra questi, un pixel da 3.0μm viene utilizzato per ricreare le immagini in condizioni di scarsa illuminazione e un pixel da 1.0μm viene posizionato nell'angolo del pixel grande al fine di ottenere immagini di un ambiente più luminoso.

Due fotodiodi acquisiscono contenuti contemporaneamente con diverse condizioni di esposizione. Attraverso il processo di sintesi, ciò che si ottiene è un'immagine con caratteristiche di 120dB HDR. Inoltre, presenta un leggero effetto di sfocatura del movimento.

L'azienda dichiara:

Diverse situazioni di illuminazione sulla strada possono porre ostacoli al conducente. Le transizioni rapide da un ambiente scarsamente illuminato a uno più luminoso, come l'uscita da un tunnel, potrebbero richiedere alcuni secondi affinché gli occhi del conducente si adattino. Inoltre, lo sfarfallio dei fari a LED o della segnaletica stradale, come lampioni e semafori, potrebbe diventare sempre più evidente sullo schermo della fotocamera del sistema automobilistico.

Samsung ha comunicato che estendendo il tempo di esposizione dei piccoli pixel, ISOCELL Auto 4AC può ridurre i difetti dell'immagine causati dallo sfarfallio della sorgente luminosa a LED. Questo consentirà di avere dati di imaging più accurati per il sistema di guida automatica.

ISOCELL Auto 4AC ha un'area fotosensibile da 1/3,7 pollici, una risoluzione di 1,2 MP (1280 × 960), una dimensione dei pixel di 3,0 μm e una funzione di elaborazione delle immagini ISP integrata. Quest'ultima può emettere dati dell'immagine YUV422, RGB888 e RGB565.

Duckhyun Chang, vicepresidente esecutivo del settore dei sensori presso Elettronica Samsung, ha affermato:

Il nuovo ISOCELL Auto 4AC combina le innovative e comprovate tecnologie dei sensori di immagine di Samsung con un'esclusiva soluzione CornerPixel™ per funzionalità HDR e LFM avanzate, offrendo esperienze di visione eccezionali indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. A partire da ISOCELL Auto 4AC, abbiamo in programma di espandere la nostra gamma di sensori automobilistici ad aree come i sistemi di monitoraggio della telecamera (CMS), la guida autonoma e il monitoraggio in cabina.

Il suddetto chipset ha ottenuto la certificazione AEC-Q100 Grado 2. La sua temperatura di esercizio varia dai -40 C ai +125 C. Attualmente è fase di produzione in serie.

