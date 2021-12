Samsung investe nel mercato dei ChromeBook

Samsung Bugzzy potrebbe essere un tablet rimovibile con Chrome OS sotto la scocca. Di fatto, sembra che l'interesse dell'OEM coreano si stia spostando sempre più verso il settore dei ChromeBook.

Samsung con ChromeOS: presto tante novità

L'azienda non è una realtà leader nel settore dei PC. Ma è nota per i suoi laptop in diverse parti del mondo. Oltre a Windows, vende anche computer con Chrome OS preinstallato. Secondo nuove indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando ad un misterioso laptop Chrome OS.

Un rapporto di Chrome Unboxed (tramite SamMobile) rivela che la compagnia sta preparando un dispositivo Chrome OS con nome in codice Bugzzy. Sfortunatamente, solo pochi dettagli sono noti su questo prodotto.

Innanzitutto, sarà alimentato da un processore Intel Jasper Laker. Sulla base di questo, possiamo aspettarci che sia un modello economico come il già disponibile Galaxy Chromebook Go, nome in codice Sasuke.

In secondo luogo, potrebbe sfoggiare un display con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Questa particolare risoluzione dello schermo è chiaramente alta per un Chromebook con il suddetto chipset. Quindi, probabilmente non avrà questa risoluzione per lo schermo.

Non meno importante, il prossimo Samsung Bugzzy potrebbe essere un tablet con tastiera rimovibile. Se questo dovesse essere veritiero, allora competerà con artisti del calibro di Lenovo Chromebook Duet 5 e ASUS Chromebook Detachable CM3. Inoltre, sarà l'unico tra i competitor con il processore X86 invece di ARM.

Detto questo, ci aspettiamo di saperne di più su questo prodotto Chrome OS di Samsung prima del suo lancio ufficiale nel prossimo futuro.