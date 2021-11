Samsung interromperà il supporto per DeX su Mac (e non solo)

Brutte notizie per coloro che abitualmente utilizzano Samsung DeX su Mac: il colosso sudcoreano ha infatti annunciato che, nel giro di qualche mese, smetterà di supportare il celebre tool grazie al quale è possibile accedere a tutti i contenuti presenti su smartphone tramite una più completa interfaccia desktop.

Samsung DeX si avvia verso una chiusura anticipata?

Sfortunatamente, per gli utenti Samsung che lavorano principalmente con Mac, la società ha svelato che abbandonerà il supporto per l'app DeX nel 2022. Ciò significa che, l'anno prossimo, questi non saranno più in grado di utilizzare il loro dispositivo Samsung come un vero e proprio computer.

Quanto detto vale anche per i pc con a bordo Windows 7 ma, in tal caso, il motivo alla base della decisione andrebbe rintracciato nell'obsolescenza del sistema operativo. Tuttavia, l'azienda non ha fornito informazioni ufficiali sul perché di una simile decisione.

Da un certo punto di vista, però, non stupisce questo cambio di rotta: molte applicazioni per mobile hanno già una controparte in versione desktop. Hai bisogno di controllare la posta? Ci sono app desktop e web per farlo. Lo stesso dicasi per servizi come WhatsApp, che vantano al proprio attivo versioni mobile, desktop e web. Di conseguenza, perché utilizzare Samsung Dex?