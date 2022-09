Samsung: i prossimi top di gamma potrebbero non avere pulsanti

Secondo quanto si apprende, sembra che i futuri flagship della serie Galaxy S di Samsung saranno realizzati senza pulsanti fisici. Questo è quanto trapelato in queste ore da un recente report online.

Ad oggi, l’OEM sudcoreano è ancora il leader della telefonia mobile in tutto il mondo e, come sempre, i device della serie Galaxy S sono quelli più potenti ed esclusivi del marchio. Seguono a ruota i Galaxy Z Fold e Z Flip. Oltre all’S22 Ultra che presenta un design ereditato dai modelli della gamma Note, non vediamo un cambio di rotta sul versante estetico dei modelli base e Plus da diverso tempo.

Stando agli ultimi rumors emersi in rete, apprendiamo che, entro il 2025 potremmo assistere al debutto del primo flagship di Samsung senza pulsanti fisici.

Samsung: il device senza pulsanti arriverà nel 2025?

Si dice che le cose siano destinate a cambiare negli anni a venire. Entro il 2025 infatti, Samsung potrebbe lanciare il primo smartphone senza pulsanti fisici. Questo cambiamento potrebbe essere rivoluzionario, se ci pensate e potrebbe portare via una grossa fetta di utenti ad Apple.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc.



All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg — Connor (@OreXda) September 13, 2022

Ovviamente, ad oggi bisogna cambiare come farà la compagnia a sostituire le funzionalità tipiche dei pulsanti fisici con qualcosa di virtuale. pensiamo al bilanciere del volume o al pulsante di accensione, banalmente. Ci dovrebbe essere per forza un’opzione virtuale volta a forza lo spegnimento del device o il riavvio forzato. Magari Samsung ha già una soluzione per questo ma è presto per dirlo.

Finora abbiamo visto esperimenti simili da brand rivali; citiamo HTC con il suo U12+ che non presentava tasti meccanici ma il feedback restituito agli utenti era semplicemente pessimo. Come non ricordare Huawei Mate 30 Pro che non aveva il bilanciere del volume. L’azienda cinese è tornata sui suoi passi dopo l’esperimento. Infine, Apple: dopo la contestatissima Touch Bar sui modelli Pro, ha scelto di non adottare più questa soluzione sulla gamma premium di MacBook Pro da 14 e 16″. Staremo a vedere come si evolerà il mercato in questa direzione.

Intanto, vi segnaliamo che il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G si trova su Amazon a 972,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.