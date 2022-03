Samsung: i nuovi monitor sono ispirati agli iMac

Finalmente ci siamo: dopo averlo visto in anteprima al CES di Las Vegas di quest'anno, Samsung ha finalmente commercializzato il nuovo Smart Monitor M8 da 32 pollici. Si tratta di un pannello simile, in tutto e per tutto, all'iMac da 24″ rilasciato dalla mela nel 2021. Scopriamo tutti i dettagli di questo fantastico pannello dedicato ai creators e ai professionisti dell'imaging.

Samsung M8: le caratteristiche

Quando il colosso sudcoreano ha tolto i veli alla sua nuova workstation a gennaio, non aveva ancora rivelato tutti i dettagli relativi ai suoi prodotti. Ora si scopre che sta per commercializzare il nuovissimo Smart Monitor M8, che ha suscitato clamore al momento della presentazione avvenuta a gennaio al CES2022.

È un pannello desktop con funzionalità speciale che gli permettono di essere una soluzione unica nel panorama dei display premium. Ha un chip integrato che consente di eseguire le principali app di streaming on demand e permette di utilzizare software come Google Duo o Documents direttamente dallo schermo. Non sarà un PC, ma gode di features che lo avvicinano molto al mondo dei computer.

Sul fronte tecnico troviamo un pannello con risoluzione 4K, tecnologia HDR10+ da 32″ con USB C al seguito. C'è un alimentatore di potenza da 65W che fornisce potenza al tutto.

Esteticamente il richiamo alla soluzione AiO di Apple è evidente: Samsung non cerca di nasconderlo. Arriva in più colorazioni (bianca, verde, rosa e blu) per catturare l'attenzione e i gusti di tutti. Curiosamente, c'è una webcam esterna molto grossa e molto performante. È una camera chiamata SlimFit che è incluso nella confezione e si attacca in caso di utilizzo. Quando non serve, si può riporre in un cassetto tranquillamente. Ottimo per gli amanti della privacy.

Il prezzo di questo meraviglioso prodotto è fissato a 729,99 dollari, webcam inclusa. Al momento si può preordinare in diverse aree del mondo, ma non abbiamo ancora una data di rilascio ufficiale; vi terremo aggiornati.