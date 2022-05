Samsung, i foldable potrebbero costare meno: ecco perché

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung abbasserà il prezzo dei prossimi pieghevoli premium grazie ad un particolare che inserirà nei modelli next-gen. Si legge infatti che potrebbe utilizzare delle batterie ATL che, ad oggi, potrebbero permettere di godere di una riduzione del prezzo di vendita dei suoi gadget.

Sappiamo che da diversi anni l’OEM sudcoreano compra le batterie per i suoi dispositivi più economici dalla consociata SDI; ora però, l’azienda si sta guardando intorno e si dice, stando a quanto si osserva da The Elec, che in futuro potrebbe scegliere di cooperare con un’azienda cinese chiamata ATL. Questo è infatti, uno dei principali OEm di batterie agli ioni di litio e ha, fra i tanti clienti, anche Apple.

Samsung: alla ricerca di nuovi partner per i foldable del futuro

Verosimilmente, l’OEM sudcoreano potrebbero scegliere queste batterie così da ridurre i prezzi del suo unico fornitore, Samsung SDI; questo potrebbe portare ad una riduzione del prezzo di Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Ad oggi, le batterie hanno un costo alquanto elevato nella produzione di un telefono: parliamo di un 4/5% del prezzo finale. Basti pensare che una singola batteria costa dai 4 ai 6 dollari. Ma non è solo la qualità costruttiva, quanto anche il prezzo di vendita a cui arrivano queste celle energetiche che gioca un ruolo dominante.

Se questa partnership strategica sarà approvata, probabilmente vedremo delle batterie di nuova generazione per i pieghevoli che sono in arrivo in estate. Dulcis in fundo, Samsung sta vedendo anche le batterie di LG Energy Solution; questo significa che sta cercando di allargare i suoi orizzonti così da eliminare i clienti più costosi.

