Samsung: i chip Exynos torneranno con i futuri Galaxy S25

Sappiamo che Samsung ha sempre investito nella creazione di chipset proprietari; i famosi Exynos sono stati a lungo sviluppati dalla compagnia per le proprie ammiraglie, ma non sono mai riuscite a reggere il confronto con i SoC rivali. Tuttavia nella fascia bassa e media è riuscita a portare avanti soluzioni degne di nota.

L’insoddisfazione generale degli utenti però ha fatto sì che il marchio spingesse sempre più le varianti con Snapdragon, compresa l’ultima serie Galaxy S22, mentre le edizioni con Exynos 2200 subivano un destino diverso. Non fraintendeteci: sono ottime, ma il paragone prestazionale con le soluzioni di Qualcomm è evidente. Ora si scopre che per il 2023 la compagnia ha cambiato registro; spedirà i nuovi flagship solo con i processori Snapdragon. Per un po’ di tempo nono vedremo chip proprietari, dunque. Anche Qualcomm ha confermato l’indiscrezione.

Samsung Galaxy: i prossimi flagship avranno SoC Qualcomm fino al 2025

Purtroppo l’azienda ha riportato diversi problemi con i telefoni aventi all’interno il SoC Exynos 2200. Ecco perché ha dovuto spingere le vendite dei prodotti con Snapdragon 8 Gen 1 presenti solo in alcuni mercati.

Sì, è vero che avremo device con CPU di Qualcomm, ma la cosa non renderà felice Samsung. Di fatto, i telefoni sono già stati avvistati su Geekbench con i processori del brand americano ma pare che la società sudcoreana abbia dovuto accettare il triste destino dei suoi chip almeno per i prossimi anni.

Ma non è questa la fine dei SoC Exynos; oggi apprendiamo che Samsung prevede un ritorno delle sue piattaforme premium, magari fra qualche anno e forse, con un nuovo nome.

Pare che il marchio stia creando un nuovo team di sviluppo di sviluppo di chipset/AP all’interno della divisione Samsung Electronis, guidato dal VP Choi Won-Joon, un ex funzionario di Qualcomm. La prima CPU personalizzata arriverà probabilmente con la serie Galaxy S25 del 2025, di conseguenza non sono previsti dispositivi con SoC Exynos per i prossimi due anni. Riuscirà l’azienda a superare la rivale statunitense? Noi crediamo di sì; staremo a vedere.

