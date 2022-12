Samsung, Huawei e LG e la lotta dei brevetti all'interno del Metaverso

In queste ore apprendiamo che Samsung, Huawei e LG sono le aziende leader nel settore dei brevetti all’interno del metatarso.

Oramai ci troviamo proprio nel bel mezzo di un’epidemia da “Metaverso“; questa parola, coniata da Mark Zuckerberg qualche tempo fa, continua a dominare la scena tecnologica. Sempre più compagnie vogliono entrar a far parte di questo magico mondo virtuale che, allo stato attuale, non è che un embrione in via di sviluppo. L’obiettivo quindi, è quello di gettare le basi per conquistare poi un’importante fetta di mercato non appena il settore diverrà mainstream. Secondo quelle che sono le ultime ricerche, scopriamo che grandi colossi come Huawei, LG e soprattutto Samsung, stanno rilasciando brevetti su brevetti con cadenza quasi giornaliera. Addirittura leggiamo che questo mondo raggiungerà i 996 miliardi nel 2030.

Metaverso: Samsung, Huawei e LG si danno battaglia

Ad oggi non si può definire il “metatarso” come un progetto di successo, ma sta crescendo con un ritmo incredibile e inarrestabile. Secondo le ultime stime di ricerca, questo mondo raggiungerà i 996 miliardi di dollari entro il 2030 con un tasso di crescita pari al 39,8%. Nikkei Asia poi riporta che LG Electronics è l’azienda che, dal 2016, ha depositato più domande di patent.

Samsung Electronics invece, è ancora leader ma al secondo posto. Sicuramente fra i punti di interesse della compagnia troviamo la divisione Display e quella dedicata alla creazione di semiconduttori e processori. Meta invece, è al terzo posto, con Huawei che si posiziona immediatamente sotto al quarto.

Al primo posto chi troviamo? Semplice: Apple che, dalle ultime indiscrezioni, pare che stia lavorando su un’innovativo visore con sistema operativo realityOS. Attenzione: la presentazione di un patent non significa necessariamente che vedremo l’idea sviluppata in maniera commerciale.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo uno smartphone di Samsung molto accattivante in super sconto oggi su Amazon: il Galaxy A23 5G si trova a soli 219,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.