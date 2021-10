Samsung ha realizzato short movie con il Galaxy S21 Ultra

Samsung intende collaborare con famosi registi per girare cortometraggi con il suo ultimo flagship di punta, l'ottimo Galaxy S21 Ultra.

Samsung ha collaborato con famosi registi

Dieci mesi dopo il suo lancio, il suddetto terminale è ancora uno dei migliori sul mercato; oltre all'ottimo processore e alle prestazioni top, vanta le migliori fotocamere al mondo. Per promuovere la qualità della fotocamera del telefono, l'OEM coreano ha lanciato la campagna “Filmed #withGalaxy“. Come parte della sua iniziativa, l'azienda ha deciso di collaborare con famosi registi cinematografici e ha chiesto loro di girare cortometraggi utilizzando il Galaxy S21 Ultra.

La società ha stretto una partnership con il regista britannico Joe Wright, noto per aver realizzato film come Espiazione (vincitore del Golden Globe 2008), Orgoglio e pregiudizio (2006), L'ora più buia (2017) e Woman in Window (2020). Ha filmato tutte le scene del suo cortometraggio Princess & Peppernose utilizzando il Galaxy S21 Ultra. Il suo team ha utilizzato la fotocamera ultrawide da 13 mm del telefono per riprendere scene in primo piano e quelle grandangolari del film.

Il regista cinese Sha Mo, noto per Love Will Tear Us Apart e My Huckleberry Friends, ha girato il cortometraggio Kids of Paradise con il Galaxy S21 Ultra 5G. Presenta i bambini di una piccola scuola di campagna; ha usato la funzione Director's View dello smartphone per girare la stessa scena con tre diverse prospettive, cosa che ha detto non era possibile fare con fotocamere più grandi. Entrambi i cortometraggi, Princess & Peppernose e Kids of Paradise, saranno presentati al Busan International Film Festival (BIFF) nell'ottobre 2021.

Stephanie Choi, Senior VP della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics, ha dichiarato:

Il video è lo strumento di narrazione più potente e il modo migliore per connettersi emotivamente con il pubblico. Con questa serie, vogliamo mostrare alle persone che non hanno davvero bisogno di attrezzature da studio fantasiose o grandi budget per creare film straordinari: tutto ciò di cui hanno bisogno è un po' di immaginazione e il dispositivo Galaxy in tasca.

