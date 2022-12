Samsung guida il mercato della telefonia mobile e supera Apple

Se da un lato Apple è riuscita a mantenere alto il suo guadagno nel terzo trimestre del 2022, dall’altro lato troviamo Samsung che mantiene lo scettro come primo OEM di telefonia al mondo.

Samsung al primo posto e Apple ha seguito a ruota

Come detto, l’OEM di Cupertino è riuscito a spuntarla solo negli ultimi mesi dell’anno corrente, ma presto vedremo i nuovi flagship della società coreana e lo scenario si invertirà nuovamente. Non dimentichiamo però che la domanda di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è alle stelle e quexstro potrebbe rallentare la corsa di Samsung. Nel report di oggi vogliamo segnalarvi un’interessante analisi svolta dagli esperti di Counterpoint Research che hanno studiato e analizzato il mercato. Samsung ha mantenuto il primato fino al 30 settembre con una quota pari al 21%. Apple ha seguito da dietro, con Xiaomi, OPPO e Vivo alle calcagna. Il resto invece, è destinato ai produttori terzi come Google, Sony, OnePlus e realme, giusto per citarne qualcuno. Dobbiamo ribadire poi che le spedizioni di Samsung sono aumentate del 5% rma sono comunque diminuite su base annua.

Ad essere onesti, il mercato della telefonia mobile sta passando un duro momento; i dati mostrano un divario eccessivo fra domanda e offerta con una diminuzione del 12% in un anno. Riportiamo di seguito le parole dell’analista senior Harmeet Singh Walia:

La fiducia dei consumatori è stata minata dall’escalation della guerra russa in Ucraina, dalla sfiducia e dalle tensioni politiche sino-americane in corso, dalle crescenti pressioni inflazionistiche nelle regioni, dall’aumento della paura della recessione e dall’indebolimento delle valute nazionali, colpendo la domanda già indebolita.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che l’ottimo Galaxy S21 FE si trova su Amazon a soli 469,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. È un flagship killer unico, performante, con un ottimo design e un processore all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.