Samsung Galaxy Z Fold6 in offerta: il prezzo crolla del 28%

Il Samsung Galaxy Z Fold6, uno degli smartphone pieghevoli più avanzati sul mercato, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 1.515,00€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale. Questo dispositivo innovativo combina la potenza di un flagship con la versatilità di un design pieghevole, offrendo un’esperienza unica per produttività e intrattenimento.

Dotato di un display pieghevole interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici, il Galaxy Z Fold6 garantisce immagini straordinarie con colori vividi e una fluidità eccezionale grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Quando è chiuso, lo schermo esterno da 6,2 pollici offre tutte le funzionalità di uno smartphone tradizionale, rendendolo pratico per ogni utilizzo.

Il Galaxy Z Fold6 è alimentato da un processore di ultima generazione, ottimizzato per gestire applicazioni multitasking e giochi ad alta intensità. Con 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, offre ampio spazio per file, app e media, assicurando prestazioni rapide e reattive.

La configurazione fotografica avanzata include un sistema multi-camera che garantisce foto nitide e video stabili, con modalità specifiche per sfruttare il formato pieghevole e catturare angolazioni creative.

La batteria a lunga durata e il supporto alla ricarica rapida e wireless permettono di utilizzare il dispositivo tutto il giorno senza problemi. Inoltre, il design resistente con certificazione IPX8 e il supporto per S Pen rendono il Galaxy Z Fold6 perfetto per chi cerca innovazione e praticità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: rimane ancora pochissimo tempo per avere il Samsung Galaxy Z Fold6 ad un prezzo che non conosce rivali.