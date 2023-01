Samsung Galaxy Z Fold5: S Pen incorporata nella scocca?

Sappiamo tutti che Samsung adesso è la regina dei pieghevoli; l’azienda, rispetto ai competitor cinesi, ha voluto commercializzare i suoi dispositivi foldable in tutti i mercati e questo le ha permesso di essere la leader indiscussa del settore. Non possiamo non citare però la presenza – sempre più elevata – dei brand asiatici che stanno portando (nel solo mercato locale) soluzioni premium molto più interessanti (pensiamo allo Xiaomi Mix Fold2, al nuovo Vivo X Fold, ai vari OPPO e così via).

Oggi, da un nuovo rumor emerso in rete, scopriamo i dettagli inerenti la prossima generazione di Galaxy Z Fold. Lo smartphone sarà un prodotto eccezionale con tanti miglioramenti rispetto al passato. Ad esempio, secondo il sito The Pixel, il gadget disporrà dello slot per la S Pen all’interno della scocca. Gli altri upgrade saranno tutti contestuali alle prestazioni, alla fotocamera e (si spera) al display. Molti utenti vorrebbero vedere il pannello del Galaxy Z Fold5 senza interruzioni, senza pieghe di alcun tipo, un po’ come abbiamo visto nell’ultimo Find N2 di OPPO.

Samsung Galaxy Z Fold5: cosa aspettarci?

In primo luogo, come detto, il gadget vanterà il supporto per lo stilo dentro la scocca e questo servirà per trasformare completamente il due-in-uno in uno strumento votato alla produttività, proprio come S22/S23 Ultra. Inoltre la S Pen sarà compresa nella confezione e nel prezzo del prodotto. Secondo la fonte però, aumenterà il peso e lo spessore. Si parla di 275 grammi e di uno spessore di 6,5 mm.

Sotto la scocca invece, dovremmo assistere al debutto del processore Snapdragon 985 5G di Qualcomm costruito a 4 nanometri. Si dice che sarà un chip personalizzato da Samsung solo per questo modello di pieghevole. Lo schermo potrebbe essere più generoso grazie ad un rapporto display-cornici più equilibrato. Migliorerà anche il multitasking, elemento di pregio del gadget.

