Samsung Galaxy Z Fold5 finalmente in super offerta: pochissimi rimasti

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è uno smartphone innovativo con display pieghevole che offre un’esperienza visiva coinvolgente mai vista prima. Con il display principale da 7,6’’, puoi goderti la comodità di un tablet e la portabilità di uno smartphone. La cerniera riprogettata permette una piegatura perfetta del dispositivo.

Attualmente è in super offerta su eBay, dove può essere tuo a solamente 1179€, con un fortissimo sconto sul suo normale prezzo di listino. Ti basterà inserire il codice sconto “SANVALENTINO” al momento del checkout, nulla di più semplice!

Grazie al Multischermo, puoi visualizzare tre schermate contemporaneamente in un solo display, aumentando la tua produttività e facilitando il multitasking. Con la S Pen abbinata, puoi migliorare ulteriormente l’efficienza del tuo lavoro.

Lo schermo luminoso e nitido emette fino a 1750 nits per una visione chiara e una esperienza cinematografica coinvolgente. Inoltre, con l’hardware e il software aggiornati di Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, puoi migliorare le prestazioni di gioco e goderti un’esperienza fluida e reattiva.

Il sistema di fotocamere avanzato, insieme al design unico con due display, ti consente di scattare, registrare e modificare foto e video come un professionista. Con lo Space Zoom 30X, puoi avvicinarti ai dettagli senza compromettere la qualità dell’immagine.

La batteria da 4400 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per rimanere connesso, produttivo o per goderti i contenuti senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. La scocca in Armor Aluminum protegge il telefono sia all’interno che all’esterno, mentre la cerniera a doppio binario offre una chiusura più forte e durevole. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a solamente 1179€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.