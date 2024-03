Samsung Galaxy Z Fold5 con Galaxy Tab S9 in OMAGGIO: a 1749€ è un BEST BUY

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Samsung Galaxy Z Fold5 5G, nella sua iterazione color “Cream”, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa soltanto 1749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, ma non finisce qui. In omaggio riceverete, oltre al pratico caricabatterie da 25W, anche il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE, quindi cosa aspettate? Un prodotto omaggio con l’acquisto del primo: semplicemente un sogno quindi non tergiversate e compratelo adesso se siete interessati/e all’acquisto. Fate presto prima che la promozione dedicata finisca o prima che terminino le scorte sul noto portale di e-commerce.

Samsung Galaxy Z Fold5: ecco perché comprarlo

Con Amazon infatti, avrete accesso a tantissimi vantaggi; vediamoli di seguito. In primo luogo, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore. Voi non dovrete sborsare un singolo centesimo per ricevere il gadget (anzi, i gadget). Potrete avere diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti, e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati).

Il Galaxy Z Fold5 5G di Samsung è uno smartphone pieghevole di ultima generazione, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna (non espandibile mediante microSD). C’è un pannello esterno da oltre 6,5 pollici super risoluto e ricco di tecnologia mentre internamente c’è un pannello ampio e generoso da circa 8 pollici, perfetto per la visione dei contenuti multimediali o per il gaming da mobile. Il comparto fotografico è top e la batteria promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica. A soli 1749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con in omaggio il Samsung Galaxy Tab S9 FE, è da comprare al volo.