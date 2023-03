Samsung Galaxy Z Fold5 avrà una nuova cerniera "waterdrop"

In queste ore apprendiamo che Samsung sta testando un inedito design “waterdrop” per la cerniera del prossimo pieghevole next-gen, il Galaxy Z Fold5.

Cerchiamo di fare ordine: l’azienda sudcoreana sta sviluppando la prossima iterazione di foldable per il 2023; vedremo un clamshell e un pieghevole a libro e entrambi i prodotti arriveranno nella seconda metà dell’anno, verosimilmente ad agosto, come lo scorso anno. Ci saranno dei processori aggiornati e forse, una nuova cerniera chiamata “waterdrop” in grado di flettere lo schermo verso l’interno e non di piegarlo in modo stretto. Cosa comporterà questa novità? Semplice: finalmente avremo una piega meno evidente sul display e non ci sarà spazio vuoto fra gli interni del device quando il gadget sarà piegato.

Samsung Galaxy Z Fold5: cosa ci aspettiamo dal nuovo device?

Unitamente a questa cerniera next-gen, ci aspettiamo uno spessore più contenuto sull’interno dispositivo. Si dovrebbe passare dai 15,8 mm ai 14 mm totali, a quanto pare. Ad ogni modo, Samsung sembra che sia in ritardo rispetto ai competitor. OPPO, ad esempio, garantisce fino a 400.000 piegature con i nuovi Find N2 e N2 Flip, mentre l’OEM sudcoreano ne assicura solo 200.000. La cerniera waterdrop dovrebbe colmare questo divario e pare che sia nella fase finale dei test della compagnia.

Sotto la scocca del foldable del 2023 di Samsung dovremo trovare un processore Snapdragon 985 di Qualcomm con modem 5G incorporato, basato su un nodo architettonico a 4 nanometri. Sarà disponibile con storage da 256, 512 GB e 1 TB di spazio interno. Non mancherà una tripla lente e una selfiecam da 12 Mpx.

Se volete l’attuale Galaxy Z Fold4, sappiate che si trova su Amazon a 1799,00€ con spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e troverete in confezione anche un caricatore veloce da 25W.

