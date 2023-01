Samsung Galaxy Z Fold5 avrà la S Pen incorporata nella scocca?

Il nuovo flagship Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe disporre di un inedito processore realizzato a 4 nanometri di TSMC, secondo quanto leggiamo da un nuovo report. Non di meno, apprendiamo che potrebbe avere – finalmente – lo slot per la S Pen incorporato nella scocca del device.

Samsung Galaxy Z Fold5: le ultime novità emerse in rete

Il 2023 è appena iniziato e forse potrebbe sembrare un po’ prematuro parlare delle ammiraglie pieghevoli di Samsung considerando che devono ancora arrivare i top di gamma Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, tuttavia i rumors, come si suol dire, “non dormono mai”. Leggiamo infatti dalla pubblicazione The Pixel, che l’azienda sudcoreana potrebbe apportare alcune grosse e significative modifiche al suo foldable “a libro”. Oltre al chipset di nuova generazione, il gadget potrebbe avere anche uno slot per la S Pen integrato nel telaio, proprio come abbiamo visto con il Galaxy S22 Ultra 5G.

Il website vietnamita riferisce che il SoC in questione potrebbe essere denominato “Qualcomm Snapdragon 985 5G” ma attenzione perché questo potrebbe non essere il suo nome commerciale. Ad ogni modo, si tratta di un chip realizzato a 4 nm e sicuramente apprenderemo nuovi dettagli su di esso nei mesi a venire.

Curiosamente, questo rapporto va contro quello di ET News letto in passato, il quale aveva rivelato che lo Z Fold5 avrebbe goduto della piattaforma operativa Snapdragon 8 Gen 2 da poco svelata in commercio. Fra le altre cose, il meraviglioso pieghevole potrebbe essere leggermente più spesso (6,5 mm al posto di 6,3 mm) per via dell’inserimento dello slot per la S Pen. Sarà anche più pesante, ovviamente.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo tre sensori con ottica principale da 50 megapixel e una selfiecam da 12 Mpx al seguito. Il gadget dovrebbe venir annunciato durante un evento dedicato Galaxy Unpacked ad agosto, come da tradizione.

Nelle notizie correlate, sappiate che il Galaxy Z Fold4 5G si trova su Amazon a 1318,34€ con spese di spedizione gratuite incluse.

