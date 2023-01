Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: il design ufficiale sarà questo (FOTO)

I nuovi flagship della serie Galaxy S23 di Samsung verranno lanciati a breve; in queste ore abbiamo appreso che la data del Galaxy Unpacked 2023 dovrebbe essere stato rivelata sul web (si dice che sia il 1° febbraio). Ma cosa sappiamo di preciso di questi device?

Ora è emersa una nuova foto in altissima risoluzione che mostra come saranno i telefoni di punta dell’azienda sudcoreana. Nell’immagine si vedono tutti i dispositivi della line-up, S23 Ultra compreso.

Samsung Galaxy S23: questo il design ufficiale

L’immagine (composta sicuramente da più foto) rappresenta quattro smartphone che sembrano essere, in ordine, l’S23 Ultra, il Galxy S23+ e il Galaxy S23 (questi ultimi due saranno identici ma differiranno sulle dimensioni). A riportarlo, il noto sito sudcoreano SamMobile.

L’estetica dei terminali sarà molto simile, stando a quanto dichiarano i documenti ufficiali. Solo S23 Ultra, come detto, sarà diverso, ma dal canto suo, sarà molto simile all’iterazione del 2022. Come suggerito in più occasioni, S23 e S23+ non avranno il modulo fotografico ma le lenti della fotocamera saranno allocate sulla scocca.

Finalmente i gadget avranno un look più minimalista e le ottiche sporgeranno solo leggermente dal profilo della back cover. Molto interessanti le colorazioni più eleganti (quella rosa e quella verde) ma ci sarà anche una tinta silver e una nera opaca per gli amanti del classico. In ultima istanza, saranno realizzati in alluminio e vetro.

Sotto la scocca avremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in versione overcloccata con sistemi di dissipazione del calore all’avanguardia, RAM performanti e memorie veloci. La main camera di S23 Ultra potrebbe essere da 200 Megapixel, mentre quella del Galaxy S23 e del Galaxy S23+ potrebbe avere una risoluzione da 50 Mpx.

