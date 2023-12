Samsung Galaxy Z Fold5 5G: sconto FOLLE del 17% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso foldable di punta del colosso sudcoreano, il Samsung Galaxy Z Fold5 5G, oggi si trova al prezzo speciale di 1749,00€ al posto di 2119,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché, come vedete, si risparmia il 17% del suo valore originale. Considerate che è arrivato sul mercato da pochissimi mesi (è stato annunciato a fine luglio scorso) ed è già diventato un best buy. Il modello in sconto è quello in colorazione “Icy Blue” e dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Ovviamente è compatibile con tutte le SIM e c’è perfino il caricabatterie in omaggio con la confezione del device.

Samsung Galaxy Z Fold5 5G: il foldable da acquistare oggi

Addentriamoci nella disamina completa del terminale: c’è uno schermo principale da oltre 7,6 pollici che rende il device simile ad un tablet e ha perfino una cerniera riprogettata che permette al device di piegarsi completamente senza lasciare spazi vuoti. Vi è la modalità “multischermo avanzata” che vi permetterà di utilizzare il foldable con più app in simultanea e poi non manca il supporto alla S Pen per una maggiore efficienza.

Lo schermo emette fino a 1750 nit di luminosità e sotto la scocca invece, abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Vi è poi un pannello esterno da 6,7″ più stretto che largo, AMOLED, che serve per usare lo smartphone anche da chiuso e non manca poi una batteria da 4400 mAh che vi assicurerà un’autonomia pazzesca con una singola carica.

Come detto, a 1749,00€ avrete in omaggio la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e il caricabatterie sarà incluso nella confezione di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.