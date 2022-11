Samsung Galaxy Z Fold4: te ne innamorerai, fallo TUO con uno sconto ESAGERATO (-500€)

Se stavate aspettando l’occasione ideale per acquistare un foldable, oggi potrebbe essere il giorno ideale. Il motivo è semplice il pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold4 5G, si trova in super sconto su Amazon a soli 1507,00€ al posto di 1999,00€. La versione in promozione è quella avente ben 12 GB di memoria RAM, 512 GB di memoria interna e modem 5G annesso. Il risparmio non è mai stato così conveniente: 492,00€ sul prezzo di listino. Vi consigliamo di approfittarne perché offerte come questa non si vedono spesso. Senza contare che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito. C’è la garanzia di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi.

Samsung Galaxy Z Fold4: ecco perché devi acquistarne uno oggi

Comprare un device pieghevole è una scelta molto importante. Con un prodotto come il Galaxy Z Fold4 di Samsung si avrà diritto a ben due prodotti al prezzo Di fatto, si può disporre di un tablet di circa 8 pollici ma al tempo stesso, di uno smartphone da 6,5 pollici quando chiuso. “Versatilità” è la parola chiave. La costruzione è impeccabile, così come le sue specifiche tecniche che sono incredibili. Processore Snapdragon 8+ Gen 1, ottiche premium con possibilità di girare meravigliosi video in 4K HDR, ma tanto altro ancora.

C’è il supporto alla S Pen (acquistabile come accessorio separato con cover annessa) per il display interno, ma si ha anche accesso ad altre features come un multitasking di livello avanzato, una UI che tende molto a quella dei computer e una piacevolezza d’uso senza pari. A 1507,00€ al posto di 1999,00€ è da comprare al volo: uno sconto così non si era mai visto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.