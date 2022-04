Samsung Galaxy Z Fold4: rivelata la capacità della batteria

In queste ore è stata rivelata la capacità della batteria del nuovo foldable premium di casa Samsung; stiamo parlando – ovviamente – del Galaxy Z Fold4 di Samsung.

C’è da dire che le indiscrezioni su questo particolare dispositivo aumentano di settimana in settimana, anche perché ci stiamo avvicinando alla data di debutto (estate 2022).

Samsung Galaxy Z Fold4: cosa sappiamo?

Facciamo un passo indietro: il Galaxy Z Fold4 è il prossimo pieghevole premium del colosso Samsung; sarà l’erede del Galaxy Z Fold3 e presenterà una serie di migliorie rispetto alla generazione passata. Sarà un cameraphone al pari dell’S22 Ultra e adesso, grazie al sito di GalaxyClub scopriamo quale sarà la cella energetica presente a bordo.

La batteria infatti, sarà divisa in due: si tratterà di un’unità a doppia cella (una da 2002 mAh e l’altra da 2268 mAh). In totale avremo una batteria nominale di 4270 mAh, proprio come il fratello Z Fold3. Sarà una fortuna? Probabilmente sì, perché l’hardware sarà migliore e dovrebbe essere in grado di gestire meglio il calore prodotto dal processore. Inoltre, esteticamente sarà un prodotto più sottile.

Come detto, sarà un device dall’ottimo comparto fortografico: ci aspettiamo un sensore principale Samsung ISOCELL da 108 Megapixel, lo stesso che abbiamo in S22 Ultra, e una lente ausiliaria da 12 Mpx. La terza ottica infine, dovrebbe essere una telelens da 10 Mpx con zoom ottico 10X. Grandi novità anche per la selfiecam interna che passerà da 4 a 10 Megapixel. Ricordiamo che si tratta di una soluzione posta sotto il display.

Il processore dovrebbe essre lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus realizzato da TSMC, coadiuvato – come sempre – da RAM da 8 o 12 GB e storage da 128 o 256 GB. Il vetro dovrebbe essere più resistente per supportare meglio la S Pen ma si dice che non ci sarà lo slot all’interno della scocca, con grande delusione per i fedelissimi del marchio.

Ad ogni modo, si tratta di rumor: vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.