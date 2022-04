Samsung Galaxy Z Fold4: la notizia che non renderà felici i fan

Sappiamo tutti che Samsung si sta preparando a rilasciare i foldable next-gen per il 2022; il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4 sono dietro l’angolo, anche se il debutto è previsto per il mese di agosto prossimo.

Ad oggi, sono passati già diversi mesi dal lancio della serie S22 ed è normale che l’azienda stia concentrando le proprie energie sulle soluzioni pieghevoli per l’anno corrente. Ma cosa sappiamo ad oggi? Le indiscrezioni sul flip-phone sono molto poche, ma quelle sul Fold invece, spuntano di giorno in giorno.

Il rapporto appena trapelato suggerisce che il re dei pieghevoli, il device che si apre a libro in pratica, potrebbe deludere i fan a causa di un’assenza… che si farà sentire. Se da un lato sarà un cameraphone al pari del fratello S22 Ultra, dall’altro scopriamo che non sarà un Note, ovvero non avrà lo slot per la S Pen all’interno della scocca.

Samsung Galaxy Z Fold4: ecco tutto quello che sappiamo

Certo, sappiamo bene che il Fold4 sarà uno dei migliori dispositivi presenti in commercio, ma questa novità renderà delusi tutti coloro che speravano in un miglioramento sostanziale delle funzionalità con la penna integrata.

Samsung è la regina degli smartphone che si piegano, anche se la concorrenza si fa sentire. Abbiamo visto le proposte di Xiaomi, Honor, Huawei, OPPO, Vivo e a breve anche di OnePlus. La società deve impegnarsi per mantenere il primato del settore, anche perché compagnie come OPPO stanno lavorando molto bene, portando sul mercato dispositivi dove non si nota la piega interna, cosa non da poco.

Sul fronte della fotocamera ci sarà una lente Samsung ISOCELL HM3 da 108 Megapixel; il leakster chunvn8888 afferma che questo il Fold di nuova generazione sarà simile all’S22 Ultra in questo senso, ma non ci sarà la lente periscopica da 10 Megapixel. L’ultra wide rimarrà identica (12 Mpx) ma troveremo una selfiecam da 10 Mpx UDC al posto di quella da 4 Mega.

Sotto la scocca poi troveremo un potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus e i pannelli saranno OLED, come vuole la moda del momento. Restate connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.