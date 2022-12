Samsung Galaxy Z Fold4: quanto costa costruirne uno?

Vi siete mai chiesti quanto costa produrre uno smartphone foldable? Bene, oggi questa vostra domanda troverà una risposta. Scopriamo insieme quanto costa realizzare un Galaxy Z Fold4 di Samsung grazie ad un rapporto appena trapelato online.

Samsung Galaxy Z Fold4: ecco il suo costo di produzione

Sappiamo che oramai il mondo dei foldable ha preso piede; tutti i brand stanno realizzando le proprie soluzioni. Abbiamo visto Honor, Vivo, Xiaomi, Huawei, Samsung ovviamente, OPPO e a breve molti altri marchi si uniranno a questo elenco. Tuttavia, a causa della disponibilità limitata, l’unico prodotto internazionale che detiene il trono del settore è il Galaxy Z Fold4 dell’OEM sudcoreano. Oggi costa di listino quasi 2000€ ma per fortuna, con gli sconti di Amazon lo portate a casa a soli 1318,43€. Ma attenzione: quanto costa produrlo?

Da un nuovo rapporto emerso in rete grazie al teardown indipendente effettuato da Fomalhaut Techno Solution, scopriamo che la società spende circa 670 dollari americani per costruirlo. In poche parole, considerando il costo di listino, il ricavo per la compagnia è pari ad oltre il 40% sul costo americano. Da noi in Italia costa molto di più invece, per via delle tasse (e non solo). Certo, il margine di profitto è alto, ma nulla rispetto a quelli di Apple. Inoltre dobbiamo sommare anche i prezzi per il marketing e pubblicità, oltre che i costi operativi. Insomma, se fate un rapido calcolo, il Galaxy Z Fold4 non è poi troppo esoso quanto potremmo immaginare.

Intanto, sappiate che se ne volte uno, come detto, oggi lo trovate in super sconto su Amazon ad un prezzo eccezionale: solo 1318,43€ con spese di spedizione gratuite comprese. Fate presto perché è davvero un Best Buy così e potrebbe andare a ruba da un momento all’altro. Sarà questo il vostro regalo di Natale?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.