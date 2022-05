Samsung Galaxy Z Fold4: ecco come saranno gli schermi

Da diverso tempo abbiamo iniziato ad apprendere informazioni rilevanti sui futuri foldable di casa Samsung; da tempo leggiamo leaks e rumor sul Galaxy Z Fold4 ma adesso scopriamo nuovi interessanti dettagli. Secondo quanto si apprende, i due terminali (Fold e Flip) hanno già ottenuto l’approvazione dell’ente cinese 3C e sono pronti al debutto su scala internazionale.

Oggi notiamo come saranno i display (esterno e interno) di Z Fold4: partiamo con ordine, però. Il Fold3 ha proporzioni di 24,5:9 e 5:4. Stando a quanto rivelato da Ice Universe, il display esterno avrà un rapporto 23:9 mentre quello interno di 6:5.

Samsung Galaxy Z Fold4: svelate le proporzioni dei display

La nuova fuga di notizie del noto insider del web ci mostra che lo schermo esterno del Fold sarà più ampio del passato; internamente però, sarà più largo e più corto rispetto al modello precedente. Ma a cosa serve avere dei pannelli più larghi che stretti? Semplice: a migliorare l’esperienza d’uso.

Internal screen ratio:

Fold4:6:5,Fold3:5:4

External screen ratio:

Fold4:23:9,Fold3:24.5:9 — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

Lo Z Fold3 presenta una cella energetica da 4.400 mAh con fast charge da 25 W; anche il nuovo modello avrà la stessa batteria. Abbiamo appreso questa informazione dal portale 3C. Il numero di modello del gadget sarà SM-F9360.

In Cina il pieghevole arriverà con un caricatore, mentre nel resto del mondo no. Dovrebbe supportare la wireless charging e la reverse charging.

Posteriormente ci dovrebbero essere le stesse lenti che abbiamo visto su S22 Ultra: 108 Megapixel, ultrawide da 12 Mega e tele da 10 Mpx con zoom ottico 10X. Anteriormente invece, potremmo avere una selfiecam da 10 Mpx posta sotto il display.

Il processore invece, potrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm prodotto da TSMC. Ci sarà una nuova cerniera più resistente ma, purtroppo, non sembra che disporrà dello stilo per la S Pen. Se intanto cercate il Galaxy Z Fold3, sappiate che si trova ad un prezzo concorrenziale: solo 1568,99€ al posto di 1849,00€.