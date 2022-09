Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 potrebbero non vendere abbastanza

Oramai gli smartphone pieghevoli hanno preso piede; sembra che questi siano il trend del prossimo futuro. Tuttavia, nonostante molti brand si stanno buttando in questo settore, ci sono grossi assenti: Apple e Google, per dirne due. Samsung però è la regina del mercato e il 10 agosto 2022 ha lanciato i nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 che portano piccole migliorie ai già perfetti prodotti del 2021. Hanno il chip Snapdragon 8+ Gen 1 e presentano ottiche migliorate.

Samsung: come mai i foldable non vendono così tanto?

Riportiamo di seguito le parole di Benjamin Braun, il CMO di Samsung Europa. Durante la conferenza berlinese di IFA 2022 ha infatti dichiarato che i nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 potranno doppiare i precedenti foldable. Ora però, secondo un report di SamMobile, apprendiamo non solo che il nuovo obiettivo del marchio è quello di spedire 15 milioni di pieghevoli entro la fine del 2022 ma potrebbe non riuscire in tale impresa.Ora non di meno, scopriamo che ad oggi rappresenta 8 milioni di pezzi.

Giusto per fare un confronto, in questo periodo, lo scorso anno, Samsung aveva venduto 7,1 milioni di unità; i nuovi prodotti piacciono ma non quanto sperava la compagnia. Il motivo di questo “stallo” è da ricercare nell’attuale scenario economico globale, con i postumi della pandemia da CoVid-19, con la situazione geopolitica incerta e non solo.

Inoltre, secondo un rapporto di Omdia, l’agenzia di analisi dei dati, scopriamo che Samsung potrebbe riuscire a spedire circa 11 milioni di Galaxy Z Fold4/Flip4 entro la fine del 2022.

Se volete il Samsung Galaxy Z Fold4, vi suggeriamo di prenderlo da Amazon a 1879,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo e con un simpatico omaggio: il caricatore rapido da 25W. A nostro avviso, questo è il miglior pieghevole del mercato, il più versatile e il più sensato. Dateci un’occhiata se siete interessati a un “due-in-uno”.

