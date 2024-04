Samsung Galaxy Z Fold4 5G: prezzo SCONTATISSIMO, lo paghi meno di 1040€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il foldable Samsung Galaxy Z Fold4, un device Android di punta dotato di specifiche tecniche di altissimo profilo, con un design minimal ed elegante, costa solo 1037,20€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un terminale pazzesco, SIM free, con 256 GB di storage interno (non espandibile), con 8 GB di RAM e con un processore Qualcomm Snapdragon di punta sotto la scocca. Il modello in questione è in colorazione “Phantom Black” e presenta uno schermo interno Dynamic AMOLED da 7,6 pollici e uno esterno da 6,2 pollici (anch’esso AMOLED) che permette di utilizzare il device anche “da chiuso”. Non lasciatevi sfuggire questo prodotto super versatile, potente e con un buon comparto fotografico. È degno di nota e noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se volete un articolo che sia, al tempo stesso, uno smartphone, un tablet e un PC (grazie alle DeX Mode). Il caricatore è incluso in confezione.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il device da comprare

Partiamo proprio dall’omaggio che troverete in confezione; di fatto, il charger da 25W sarà incluso nella scatola del dispositivo. Non dovrete spendere un singolo centesimo in più oltre alla cifra richiesta dal rivenditore per farlo vostro. Non ci saranno spese di spedizione e in confezione troverete tutto il necessario per essere immediatamente pronti all’uso.

Come detto, lo schermo interno è un pannello Dynamic AMOLED Infinity Flex da 7,6 pollici che assicura una visione dei contenuti pazzesca. C’è perfino una selfiecam UDC per le videocall ma volendo potrete utilizzare anche l’altra ottica posta sul pannello esterno. In alternativa, sappiate che ci saranno tre sensori sulla parte posteriore del prodotto che servono per girare video in 4K e scattare fotografie assurde in ogni contesto e con ogni condizione di luce.

Il processore interno è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM, mentre lo storage è da 256 GB, non espandibile. Con la One UI 6 basata su Android 14 avrete un sistema operativo versatile con un multitasking degno di un computer e, a proposito, potrete anche sfruttare la DeX Mode per trasformare il gadget in un computer. Cosa aspettate a comprarlo? A 1037,20€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza paragoni.