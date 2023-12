Samsung Galaxy Z Fold4 5G: oggi è tuo SCONTATO di ben 138€

Il futuristico Samsung Galaxy Z Fold4 5G da 512 GB torna in sconto su Amazon ad un prezzo mai visto. Lo smartphone pieghevole più richiesto dal pubblico si fa apprezzare per una scheda tecnica da vero top di gamma e per un form factor a dir poco rivoluzionario. Un dispositivo unico nel suo genere, sia per le funzionalità avanzate e sia considerando la qualità costruttiva.

Approfitta di quest’opportunità, prima che la promozione termini: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 7%, lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 5G sarà tuo con circa 1860 euro invece di 1999 euro.

Calo di prezzo per Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Grazie allo schermo pieghevole interno da 7,6 pollici di Samsung Galaxy Z Fold4 5G potrai goderti al meglio giochi e contenuti multimediali, con anche la possibilità di lavorare in multitasking relegando documenti ed applicazioni in un preciso spazio. Il particolare form factor dà modo di ridurre le dimensioni del terminale che, una volta chiuso, potrà essere agevolmente riposto nella tasca dei pantaloni e consultato senza problemi mediante l’ottimo display esterno da 6,2 pollici.

In abbinamento con l’immancabile S Pen (che potrai acquistare separatamente) sarai in grado di prendere appunti al volo sempre e dovunque, oltre a beneficiare di tutte le avanzate funzioni offerte dalla completissima suite di Samsung. Massime performance grazie al contributo del potente processore a bordo, supportato da 512 GB di storage d’archiviazione e ben 12 GB di memoria RAM. La connettività 5G garantisce poi una sbalorditiva velocità di navigazione su internet.

Notevole soddisfazione con le foto a 50 MP e con una velocità di ricarica a 25W (il caricatore è incluso). Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile con certificazione IPX8: nessun problema utilizzandolo a diretto contatto con l’acqua. Ascolta l’istinto e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 5G risparmiando 138 euro: arriverà a casa in un lampo e con consegna gratuita.

