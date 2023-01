Samsung Galaxy Z Fold4 (512 GB): prezzo FOLLE scontato di oltre 600€, CORRETE

Il mondo dei pieghevoli prende sempre più piede; oramai basta guardarsi intorno. Moltissimi utenti ne possiedono uno. Se ci fate caso, ovviamente, sono tutti prodotti di casa Samsung, la regina del mercato. Il clamshell Galaxy Z Flip è risultato essere un Best Buy, un gadget così apprezzato (soprattutto dall’utenza femminile) che è stato in grado di ottenere importanti quote di mercato. Il fratellone Galaxy Z Fold4 poi, è l’articolo perfetto per chi cerca un device che sia – allo stesso tempo – un tablet e un telefono di nuova generazione, un cameraphone e uno strumento per la produttività. Oggi lo trovate su Amazon ad un prezzo fuori di testa. Pensate che la versione da 512 GB che di solito costa circa 2000€, può essere vostra con 1337,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo dell’articolo.

Come non citare poi la consegna celere in pochissimi giorni e la garanzia di due anni sul prodotto con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Segnaliamo che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G su Amazon: fallo tuo adesso

Inutile girarci intorno: il gadget è un potente device con prestazioni di punta grazie alla presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM e da memorie UFS da 512 GB. Presenta uno schermo esterno comodo da 6,7 pollici con un inedito form factor e una volta aperto diventa un tablet da circa 7,6 pollici perfetto per la produttività, per la visione dei contenuti, per il gaming e non solo.

Al prezzo speciale di 1337,00€ nella versione più “pompata” diventa un Best Buy unico, ma fate in fretta: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.