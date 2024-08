Samsung Galaxy Z Fold3: uno sconto da mani nei capelli (-48%)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G rappresenta un’innovazione significativa nel panorama degli smartphone pieghevoli, grazie a specifiche tecniche avanzate che ridefiniscono l’esperienza d’uso. L’opportunità di ottenere questo prestigioso dispositivo ad un prezzo così ridotto è davvero imperdibile: riuscirai ad approfittarne in tempo?

Non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta disponibile su Amazon: con un eccezionale sconto del 48%, puoi ordinare subito Samsung Galaxy Z Fold3 5G per soli 919 euro (anche con pagamento a rate) rispetto al prezzo di listino che è pari a ben 1765 euro.

Crollo di prezzo per Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Il display principale da 7,6 pollici di questo smartphone pieghevole Samsung è perfetto per il gaming e la visione di video, offrendo anche un’eccellente esperienza di multitasking, grazie alla possibilità di gestire app e documenti in sezioni separate. Il design esclusivo, che riduce notevolmente l’ingombro in posizione richiusa, permette di tenere facilmente il dispositivo anche in tasca.

Con l’ausilio dell’S Pen (acquistabile separatamente) puoi annotare idee e appunti ovunque ti trovi, sfruttando al massimo le funzionalità offerte dalla suite Samsung. Il processore Qualcomm Snapdragon 888, combinato con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, assicura prestazioni di altissimo livello in ogni situazione, mentre la connettività 5G ti permette di navigare a velocità elevatissime. Inoltre, il dispositivo è certificato IPX8 per la resistenza all’acqua.

Le quantità disponibili sono estremamente limitate: non perdere l’occasione e metti nel carrello Samsung Galaxy Z Fold3 5G a quasi la metà del prezzo originale, con consegna veloce e gratuita direttamente a casa tua.