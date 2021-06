Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che il nuovo pieghevole di casa Samsung, il Galaxy Z Fold3, verrà lanciato ad un prezzo più basso del suo predecessore.

Samsung Galaxy Z Fold3: il suo costo sarà più basso del previsto

Gli smartphone pieghevoli non sono più dei gadget sperimentali e le persone si stanno aprendo al concetto stesso che ne consegue. Mentre ci sono alcuni marchi che hanno distribuito i loro dispositivi foldable sul mercato, Samsung si è posizionata in testa alla categoria.

Il colosso sudcoreano si sta ora preparando per lanciare gli smartphone pieghevoli di prossima generazione; troveremo il Flip3 e il Galaxy Z Fold 3. Secondo i nuovi rapporti appena trapelati, il terminale potrebbe avere un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore.

Mentre i report affermano che il device avrà un prezzo più basso, i dettagli esatti sui prezzi non sono ancora noti. Ma è interessante notare che la compagnia miri a raggiungere più persone abbassando i prezzi e rendendo la categoria più attraente per l'utenza comune.

Non di meno, diverse voci di corridoio indicano che il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 potrebbero ottenere una riduzione del prezzo di circa il 20% rispetto ai loro predecessori. Ciò significa che il Fold di prossima generazione potrebbe costare ben 400 dollari in meno rispetto al modello attuale, il Galaxy Z Fold 2.

Si prevede che la società manterrà il modello di archiviazione interna da 256 GB e si dice anche che offrirà un dispositivo di archiviazione da 512 GB per coloro che desiderano una capacità di archiviazione aggiuntiva, ma questo varrà solo per il Galaxy Z Flip 3 e non per il modello della serie Fold.

Se si devono credere ai rapporti emersi in passato, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe essere lanciato ufficialmente ad agosto di quest'anno, ma stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale dal colosso sudcoreano.

