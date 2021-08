Secondo quanto si apprende in quest ore, i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 registrano forti preordini in tutto il mondo.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: un successo a tavolino

Di fatto, l'OEM sudcoreano ha raddoppiato i suoi foldable per il 2021 e, in linea con ciò, ha recentemente annunciato i suoi due nuovi dispositivi: il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3.

I dispositivi non sono ancora in vendita ma sono disponibili per i preordini e sembra che l'azienda abbia un successo assicurato tra le mani dopo le deludenti vendite degli smartphone di punta della serie Galaxy S negli ultimi due anni.

Un nuovo rapporto che cita fonti del settore afferma che i due foldable appena lanciati dall'azienda hanno già superato la soglia delle 450.000 unità nei preordini, iniziati il ​​17 agosto e terminati ieri, ovvero il 23 agosto.

Si ipotizza che il numero totale di preordini possa raggiungere le 600.000 unità e sembra che questo valore possa presto raggiungere le 800.000 unità. Giusto per darvi una prospettiva, il Galaxy Z Fold2 ha avuto 80.000 unità in pre-vendita.

La popolarità di questi nuovi smartphone pieghevoli di Samsung è alta tra i giovani clienti, e ciò non sorprende. Sulla base dei numeri di un operatore di telefonia mobile, circa il 49% degli ordini di Galaxy Z Fold3 proviene da clienti di età compresa tra 20 e 30 anni. Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip3, questi rappresentano circa il 57% dei pre-order.

L'OEM sudcoreano ha scommesso sulla sua linea di pieghevoli per difendere la sua posizione di produttore leader di smartphone al mondo, che ora è seriamente minacciata dai produttori di smartphone cinesi come Xiaomi.

Finora, sembra che la strategia del colosso sudcoreano stia funzionando come previsto. La società è l'unico grande marchio di telefonia con più generazioni di modelli di device pieghevoli già sul mercato, mentre la maggior parte degli altri costruttori (Apple compresa) deve ancora lanciare il suo primo terminale pieghevole.

