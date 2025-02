Samsung Galaxy Z Fold 7: nonostante i miglioramenti, la batteria potrebbe deludere

Samsung prosegue la propria marcia nel settore degli smartphone pieghevoli. Dopo il lancio di Galaxy Z Fold 6 nel 2024, questo sarà l’anno del nuovo modello, l’atteso Galaxy Z Fold 7. Se il precedente pieghevole ha introdotto dei miglioramenti, il prossimo potrebbe lasciare l’amaro in bocca agli utenti: secondo le ultime informazioni, infatti, la batteria rimarrà invariata.

Galaxy Z Fold 7: design e display più sottile

Stando alle ultime indiscrezioni, Galaxy Z Fold 7 trarrà ispirazione dal modello Galaxy Z Fold SE, presentato lo scorso anno. Questo si tradurrà in un design più sottile, un display più grande e un sistema rinnovato per la S Pen, ottimizzato per il nuovo profilo del dispositivo.

Un noto leaker, Setsuna Digital, ha condiviso su Weibo alcune anticipazioni che confermano queste novità. Tra i miglioramenti attesi troviamo:

Un nuovo meccanismo della cerniera , che potrebbe ridurre la visibilità della piega dello schermo

, che potrebbe ridurre la visibilità della piega dello schermo Miglioramenti alle fotocamere , sia per il sensore principale che per quello sotto il display

, sia per il sensore principale che per quello sotto il display Maggiore resistenza ad acqua e polvere, un aspetto cruciale per la durabilità degli smartphone pieghevoli

Batteria: stessa capacità dal 2021

Nonostante queste significative migliorie, una caratteristica non subirà alcun aggiornamento: la batteria. Secondo il report, Galaxy Z Fold 7 manterrà la stessa capacità di 4.400 mAh, la stessa utilizzata per tutti i modelli precedenti a partire dal Fold 3 del 2021. Anche la velocità di ricarica potrebbe rimanere invariata, un dettaglio che potrebbe deludere chi si aspettava un upgrade in termini di autonomia.

Questa scelta appare coerente con Galaxy Z Fold SE, anch’esso lanciato con una batteria da 4.400 mAh. Samsung sembra intenzionata quindi concentrarsi su altri aspetti piuttosto che sulla durata della batteria. L’azienda prevede di lanciare il nuovo Galaxy Z Fold 7 entro la fine del 2025. Resta da vedere se le innovazioni introdotte saranno sufficienti a conquistare gli utenti, nonostante la mancata evoluzione della batteria.