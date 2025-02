Samsung Galaxy Z Fold 7 dovrebbe avere una S Pen in parte "rielaborata"

Samsung vorrebbe perfezionare alcuni specifici cambiamenti per la sua S Pen, soprattutto in virtù delle critiche ricevute dopo aver rimosso le funzionalità Bluetooth dal pennino in dotazione al Galaxy S25 Ultra.

Secondo il noto informatore @PandaFlashPro, pensando al futuro Samsung Galaxy Z Fold 7, la multinazionale sudcoreana starebbe lavorando a una versione ridisegnata dell’S Pen, che andrebbe a distinguersi per una punta più spessa e miglioramenti nell’esperienza di scrittura. La produzione della nuova stilo dovrebbe iniziare a giugno, in tempo per il lancio del Fold 7 previsto per il mese di luglio.

Cosa sappiamo sulla nuova S Pen di Samsung Galaxy Z Fold 7

Non è ancora chiaro se la nuova S Pen avrà dimensioni simili a quelle della generazione precedente o si avvicinerà di più all’S Pen Pro, né se includerà il supporto Bluetooth per funzionalità come le Air Actions. Tuttavia, questa modifica di Samsung potrebbe rappresentare un miglioramento importante, soprattutto per chi utilizzerà lo smartphone pieghevole in modalità tablet.

Ora, venendo proprio alle specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold 7, si prevedono schermi più grandi rispetto al modello passato: uno schermo esterno da 6,5 pollici e uno schermo pieghevole interno da 8 pollici, con una piega meno evidente e una maggiore efficienza energetica. Sul fronte fotografico, Samsung potrebbe mantenere una configurazione simile a quella del Galaxy Z Fold 6, con un sensore principale da 200 MP, uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP, oltre a una fotocamera frontale da 12 MP.

Lato hardware, Samsung Galaxy Z Fold 7 dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite, almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage, oltre a One UI 7 come sistema operativo predefinito. Infine, a completamento delle informazioni circa la scheda tecnica, Samsung potrebbe non incrementare la capacità della batteria ma si parla comunque del supporto per la ricarica rapida a 45W e di accessori compatibili con lo standard Qi2.