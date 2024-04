Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: svelati nuovi dettagli

Mancano pochissimi mesi al debutto dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6; i dispositivi arriveranno in diverse configurazioni e con differenti colorazioni al lancio. Scopriamo tutto ciò che è emerso in rete in queste ore.

Sono molti i dettagli che sono trapelati sul web nei giorni scorsi in merito ai futuri foldable del colosso sudcoreano; dai rendering CAD emersi online vediamo che non ci saranno modifiche sul fronte dello Z Flip, ma il Fold presenterà un design più squadrato con gli angoli acuti. I due terminali sono anche stati avvistati sul portale per la certificazione 3C e adesso, Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants) ha svelato quali saranno le colorazioni al debutto. Fra le altre cose, sappiamo quali saranno le configurazioni disponibili.

Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: ecco cosa è emerso

Il Galaxy Z Flip è offerto in diverse colorazioni divertenti e vivaci e probabilmente, con la sesta iterazione, Samsung continuerà questa tradizione. Verrà reso disponibile in sette tinte: Crafted Black, Light Blue, Mint, Peach, Silver Shadow, White e Yellow, secondo Ross Young. Già in passato abbiamo letto questa informazione ma due colori erano indicati con altri nomi. Ci saranno sfumature più scure? Staremo a vedere.

Si ipotizza anche che le opzioni Crafted Black, Peach e White saranno commercializzate solo in quantità limitate. Non ci sarà quella viola/Lavander, iconica della serie. A proposito, Z Flip5 costa solo 1099,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Lo Z Fold 6 invece, sarà venduto in Dark Blue (Navy) e in Silver Shadow ma troveremo anche una Rose Gold e una Crafted Black. Sotto la scocca i due device disporranno del SoC Qualcomm Snapdragon 8/8s Gen 3. Arriveranno con 256 o 512 GB di memoria, anche se ci potrebbero essere varianti da 1 TB.