Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 saranno molto probabilmente annunciati oggi. Non è troppo tardi però per guardare da vicino i nuovi pieghevoli. Spunta online un video non ufficiale dedicato ai device: rifatti gli occhi prima di tutti!

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 in video: una meraviglia

Due concentrati di tecnologia, pregni di novità e ancora più completi degli scorsi modelli. Non ti svelerò i dettagli della clip, che merita di essere guardata fino in fondo.

Il leaker ti garantisce di sbirciare in dettaglio i due nuovi foldable, che non saranno ufficiali – al netto di cambiamenti dell'ultimo momento – prima di oggi pomeriggio: il Samsung Galaxy Unpacked 2021 (versione estiva) è previsto per le 16, qui tutti i dettagli per seguirlo in diretta streaming. Oltre al pieghevole a libro – e a quello a conchiglia – potrebbero esserci molte altre sorprese in serbo per gli appassionati di tecnologia.

Intanto, goditi questo video: Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 promettono decisamente bene! Resta da capire a quale prezzo (per forza di cose elevato) saranno commercializzati.

Samsung

Smartphone