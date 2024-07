Samsung Galaxy Z Flip6 è figo, ma il vero AFFARE è Flip4 (-45%)

Samsung Galaxy Z Flip4 porta con sé le più recenti innovazioni nel mondo degli smartphone pieghevoli, con un design unico ed una qualità costruttiva di prim’ordine. Le sue specifiche tecniche avanzate offrono prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendolo una scelta eccellente per chi ama stare al passo con le ultime novità tecnologiche e, soprattutto, per chi non intende spendere una fortuna.

Non lasciarti scappare questa offerta: ordina subito Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon ed approfitta di uno sconto esorbitante del 45% che ti consentirà di portare a casa il modello Graphite al prezzo esclusivo di 608 euro, invece dei tipici 1099 euro.

Super offerta per Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 ti permette di accedere a numerose funzionalità senza aprire lo smartphone. Il display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici dà modo di gestire notifiche ed informazioni in modo rapido ed efficiente. All’interno, lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici offre una risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed una luminosità di 1200 nits, assicurando una visibilità eccezionale anche nei giorni più soleggiati.

Con 128GB di memoria interna, lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 fornisce tutto lo spazio necessario per dati ed applicazioni. Grazie alla connettività 5G, potrai navigare su internet alla velocità della luce. Perfetto per selfie e videochiamate, il telefono può essere sistemato in posizione rialzata su qualsiasi superficie. La certificazione IPX8 garantisce infine protezione contro l’acqua, rendendolo ancora più affidabile.

I modelli disponibili sono limitati, quindi non perdere tempo e metti nel carrello il tuo Samsung Galaxy Z Flip4 al prezzo più basso in assoluto: lo riceverai a casa prestissimo e ricorda che la consegna è gratis.