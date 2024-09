Samsung Galaxy Z Flip6, best buy totale: oggi lo paghi 623€

Il Samsung Galaxy Z Flip6 da 256 GB è attualmente in offerta su eBay a 623,99€ utilizzando il codice sconto “PSPRSETT24”. Con un risparmio di ben 655€ sul suo normale prezzo, è un best buy assoluto che ti consigliamo di non farti assolutamente sfuggire.

La promozione è destinata a terminare molto rapidamente: acquistalo subito per non rimanere a secco. Ti ricordiamo che scegliendo PayPal come metodo di pagamento, potrai spezzare l’importo in tre rate mensili.

Questo smartphone pieghevole di ultima generazione è dotato di un display esterno da 3,4 pollici Super AMOLED e un display interno da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2x con un refresh rate di 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e vibrante.

Il dispositivo monta il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 GB di RAM, rendendolo perfetto per multitasking e gaming. Inoltre, è dotato di una fotocamera posteriore grandangolare da 50 MP, garantendo scatti eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la tecnologia 5G e due slot SIM, il Galaxy Z Flip6 è progettato per offrire connettività veloce e affidabile.

Questa promozione su eBay offre un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino di 1.279€, quindi è un’occasione da non perdere per chi desidera uno smartphone pieghevole all’avanguardia a un prezzo competitivo. Non aspettare troppo, le scorte sono limitate!