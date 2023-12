Samsung Galaxy Z Flip5: il pieghevole che va a ruba a soli 769€

Vuoi un’idea regalo che lasci a bocca aperta? Oppure stai per cambiare smartphone, ma sei stanco dei soliti “padelloni”? Allora dai un’occhiata a questa incredibile offerta di eBay! Acquista il Samsung Galaxy Z Flip5 a soli 769,90 euro, invece di 1249 euro. Si tratta di un prezzo davvero speciale per questo smartphone pieghevole che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia mobile. Sta andando a ruba, quindi sbrigati a metterlo nel carrello. La consegna gratuita è inclusa nel prezzone.

Samsung Galaxy Z Flip5: un vero mostro di potenza

Con il Samsung Galaxy Z Flip5 8GB + 256GB hai un vero bolide tra le mani. Fluidità e potenza sono estreme quando si tratta di gestire app e giochi molto impegnativi. Ma il pezzo forte è il display. Sì, perché oltre ad averne uno frontale, con il quale gestire widget ottimizzati perfettamente come calendario, meteo, WhatsApp, Google Maps e molto altro, hai un display pieghevole fantastico che ti permette di goderti tutti i contenuti alla massima qualità possibile.

Acquistalo ora a soli 769,90 euro, invece di 1249 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 256,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.