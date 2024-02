Samsung Galaxy Z Flip5 5G: con il cashback costa POCHISSIMO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi di prendere seriamente in considerazione il meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip5 5G che, nella sua iterazione color “Cream”, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con caricabatterie da 25W in omaggio, costa soltanto 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che il risparmio rispetto al valore di listino sarà altissimo quindi non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza compromessi, e potrete beneficiare di tanti vantaggi con il noto portale di e-commerce. Sappiate che con il cashback di Samsung lo pagherete oltre 400€ in meno: morale della favola? Sarà vostro per soli 599,00€, ma ricordatevi di registrare il prodotto sul sito dell’azienda.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: ecco perché comprarlo

Partiamo infatti segnalandovi che la consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio, con possibilità di ricevere il prodotto anche entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; altresì avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella del rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Non pensateci troppo e fate vostro questo gioiello adesso; se l’importo vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionare la cifra in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Questo è uno smartphone pieghevole veramente eccellente, con uno schermo esterno AMOLED super risoluto che vi permetterà di utilizzare il device anche da chiuso. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Con un costo di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è irrinunciabile; compratelo adesso. Ricordatevi però che se lo registrerete sul portale dell’azienda lo pagherete soltanto 599,00€.

